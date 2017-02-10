Песчаные дюны Марса. ФОТО

Марсоход Curiosity прислал кадры песчаных дюн с Красной планеты.

Фотографии опубликовало американское аэрокосмическое агентство NASA, по заданию которого марсоход Curiosity вот уже несколько лет ищет на Марсе следы жизни, сообщает tjournal.ru.

Сотрудница организации по исследованию космоса и популяризации науки Planetary Society Эмили Лакдавеллы рассказала изданию Motherboard, что благодаря снимкам учёные впервые смогут подробно изучить песчаные дюны. Лакдавелла отметила, что в части планеты, где были сделаны снимки, ветра дуют иначе, нежели в других регионах, которые попадали на фотографии ранее.

"На Марсе есть ветер, хотя и не такой сильный, как на Земле. Там атмосферный слой гораздо тоньше, но песчаные дюны можно увидеть повсюду. Благодаря снимкам можно понять, что ветер медленно но верно двигает частицы песка. Теперь учёные постараются добыть пробу песка для будущего анализа состава. На последних изображениях он отличается по цвету, так как, судя по всему, состоит из более тёмных минералов," - сообщила Эмили Лакдавеллы.