Фермер 16 лет боролся с гигантской корпорацией из-за загрязнения воды и победил

Китайский фермер Ван Эньлинь с 2001 года боролся с корпорацией, которая загрязнила землю в его деревне. Мужчине пришлось самостоятельно изучить юриспруденцию, чтобы подать иск. И это дало результат: 16 лет спустя Эньлинь смог добиться компенсации в суде.

В конце января 2001 года, накануне китайского Нового года, Ван Эньлинь играл в карты с соседями и варил пельмени. Неожиданно их деревню залило загрязненной водой с ближайшего завода. Поток был таким сильным, что вода оказалась внутри дома. Попала она и на землю, которую возделывали местные крестьяне.

Завод, принадлежащий государственной корпорации Qihua Group, производил поливинилхлорид — пластмассу, которая используется, например, как уплотнитель в холодильниках. Согласно заключению местных властей, сельхозугодия, на которые попала загрязненная вода, стали непригодны для использования.

Местные жители утверждают, что в последующие годы завод продолжал сливать отходы в сторону деревни — по 15-20 тысяч тонн в год. Кроме того, Qihua занял обширный участок земли остатками карбида кальция и загрязнил местный пруд.

Еще в 2001 году Ван Эньлинь обратился в местное бюро по земельным ресурсам с жалобой на загрязнение почвы. Чиновники потребовали представить доказательства, а фермер не знал, как их представить, — он закончил всего три класса в школе. Чтобы добиться справедливости, он начал изучать юриспруденцию, пишет meduza.io.

Фермер занимался самообразованием. У него не было денег на покупку книг, поэтому он изучал их в книжном магазине, выписывая нужную информацию. Чтобы его пускали в магазин, Эньлинь приносил продавцу мешки с кукурузой.

Как долго фермер учился, неизвестно. В 2007 году Эньлиню и его соседям начала помогать юридическая фирма, специализирующаяся на делах о загрязнении окружающей среды. С ее помощью они подали в суд на Qihua, но дело начали рассматривать только в 2015 году.

В январе 2015-го борьба Эньлиня принесла успех — суд первой инстанции обязал Qihua выплатить 55 пострадавшим семьям, пострадавшим от загрязнения, 820 тысяч юаней.

Корпорация подала апелляцию, решение суда второй инстанции пока не вынесено. Однако, как отмечает «Жэньминь жибао», Qihua к концу 2016 года выполнила требование очистить землю, загрязненную карбидом кальция, — его перенесли внутрь завода.