В Алтайском крае собака спасла жизнь брошенному матерью младенцу

В Алтайском крае женщина оставила своего двухлетнего сына на холоде без присмотра, одежды и еды. Жизнь мальчику спасла собака, которая согревала малыша своим телом, пока его случайно не нашел посторонний.

Об инциденте стало известно в ходе проверки, проведенной прокуратурой Локтевского района Алтайского края. Выяснилось, что в январе этого года местная жительница бросила своего сына в неотапливаемой веранде дома. Младенец остался без одежды и питания.

Пока малыш фактически находился на морозе, его согревала своим телом собака. Это и спасло мальчику жизнь, пояснила помощник прокурора Локтевского района Мария Абращенко. Затем младенца случайно обнаружил посторонний. После этого мать мальчика еще четыре дня не возвращалась домой, передает newsru.com.

Младенец получил переохлаждение из-за долгого пребывания на веранде без отопления. В настоящее время ребенку оказывается стационарная медицинская помощь.

Прокуратура направила материалы проверки в ОМВД России по Локтевскому району. В результате в отношении матери пострадавшего мальчика было возбуждено уголовное дело. Также был поставлен вопрос о том, чтобы лишить женщину родительских прав.

