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В Германии запретили детскую песенку о лисе и гусе из-за протестов веганов
// фото: Global Look Press
15:43, 10 Feb 2017
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В городе Лимбург-ан-дер-Лан на западе Германии перестали исполнять на механическом карильоне в городской ратуше песню о лисе, укравшей гуся, после жалобы местных веганов.

По словам официального представителя муниципалитета Лимбурга, одна из местных жительниц попросила мэра убрать песню из репертуара музыкального инструмента главного здания города.

Мэр согласился выполнить эту просьбу. Впрочем, заявительницу более тревожили слова из песни "охотник доберется до тебя с ружьем", а не сам факт кражи лисой гуся, сообщает AP.

Карильон представляет собой систему колокольчиков, соединенных с часовым механизмом и способных проигрывать определенные мелодии. На ратуше Лимбурга этот инструмент регулярно воспроизводит 33 музыкальных произведения, включая 15 детских песенок, передает Вести.ру.




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