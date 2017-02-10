Владелец Durex купит производителя детского питания

Компания Reckitt Benckiser, владеющая правами на производство презервативов Durex, объявила о договоренности по приобретению крупнейшего в мире производителя детского питания Mead Johnson Nutrition. В объединенной компании ожидается ускорение роста выручки более чем на 10%

Британская компания Reckitt Benckiser Group (RB) объявила о том, что ей удалось заключить соглашение о покупке одного из крупнейших в мире производителей детского питания — американской Mead Johnson Nutrition.



В сообщении RB отмечается, что за каждую акцию Mead Johnson ее нынешним владельцам будет выплачено $90, что на 29% превышает стоимость бумаг на 1 февраля 2017 года. Таким образом, общая стоимость американской компании составит $16,6 млрд. Вдобавок RB возьмет на себя погашение долга Mead Johnson на сумму более чем $1,2 млрд, передает РБК.



Профинансировать сделку RB планирует за счет кредитов, предоставленных банками HSBC, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank, часть которых в будущем должна быть погашена за счет выпуска бондов объединенной компании.



Инициаторы слияния RB и Mead Johnson ожидают, что синергетический эффект от их объединения позволит ежегодно экономить до £200 млн, при этом выручка объединенной компании в течение ближайших трех будет увеличиваться более чем на 10%. При этом продажи детского питания и питания для беременных под брендами из линейки Enfa планируется наращивать на 3–5% в год.