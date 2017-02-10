Власти Греции эвакуируют 72 тыс. жителей второго по величине города Греции Салоники, чтобы саперы смогли обезвредить авиабомбу времен Второй мировой войны весом 250 кг.
Бомба была обнаружена на глубине пяти метров во время земляных работ на автозаправочной станции. Специалисты планируют обезвредить бомбу 12 февраля. Операция пройдет в том же месте, где найден снаряд, и продлится несколько часов.
Начиная с шести часов утра по местному времени окрестных жителей на автобусах отвозят на расстояние не менее двух километров от заправки. Их временно разместят в спортзалах, на стадионах и в кафе, передает РБК.
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Би-би-си, Сеул