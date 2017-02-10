Бюджет Кишинева утвердили в первом чтении

Бюджет Кишинева на 2017 год утвержден вчера в первом чтении голосами 28 советников.

Документ предусматривает доходы на сумму почти 3,3 млрд. леев, расходы – на 3,67 млрд. леев и дефицит бюджета в размере около 400 млн. леев. Источником покрытия дефицита послужат средства, полученные от продажи неликвидных активов, внешние и внутренние источники финансирования. Из суммы доходов около 1,5 млрд. леев составляют трансферты из государственного бюджета, передает Молдпрес.

Из муниципального бюджета на текущий год больше всего денег будет выделено на образование – 1,7 млрд. леев, здравоохранение – 67 млн. леев, культуру – почти 155 млн. леев, расходы на социальные нужды – 2,19 млн. леев и т.д. Для резервного фонда муниципалитета запланированы 10 млн. леев. В то же время предусмотрено погашение кредитов на сумму 123 718,4 тыс. леев.



Советникам предстоит внести поправки и предложения в бюджет, после чего он будет поставлен на голосование во втором чтении. В настоящее время муниципалитет осуществляет свою деятельность на основании временного бюджета. Бюджет Кишинева на 2016 год был утвержден в июле с дефицитом в размере 100 млн. леев.