У 80-летней авиапассажирки нашли замаскированный меч

Пожилая американка пыталась пронести на борт самолета меч, спрятанный в трости.

ЧП произошло в воздушной гавани города Мертл Бич (штат Южная Каролина). Служба безопасности обнаружила меч во время предполетного досмотра. По словам официального представителя Управления транспортной безопасности Марка Хоуэла, 80-летняя женщина сама не знала о мече. Такие находки, по его словам, не редкость. Он считает, что люди приобретают трости «с сюрпризом» в комиссионных магазинах.

Чиновник напомнил, что в самолеты нельзя проносить никакие предметы, похожие на оружие, включая игрушечные пистолеты и стресс-боллы в виде ручных гранат, передает Лента.ру.