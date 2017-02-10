В индийском учебнике ради эксперимента предлагали убить котенка

Индийское издательство было вынуждено отозвать из продажи школьные учебники, в которых предлагался эксперимент, связанный с убийством котенка.

Учебник по окружающему миру, издаваемый компанией PP Publications, используется в сотнях частных школ страны, передает ВВС.

В одном из параграфов, объясняющих важность воздуха для поддержания жизни, детям предлагают взять две коробки, в одной из которых есть отверстия для воздуха, в другой - нет. Далее в тексте написано: "Положите по маленькому котенку в каждую коробку. Закройте коробки. Через некоторое время откройте коробки. Что вы видите? Котенок в коробке без отверстий умер".

Как сообщает Indian Express, внимание к этому разделу учебника привлек один из родителей учеников, заявив, что книга оказывает пагубное воздействие на детей.

"Мы отозвали книги из продажи, и исправленный учебник выйдет в новом издании в следующем году", - сказал представитель PP Publications Парвеш Гупта.

Многие жители страны гневно отреагировали в социальных сетях, заявляя, что книга абсолютно непригодна для детского обучения.

"Человека, который описал этот эксперимент, нужно посадить [в коробку] вместо животного. Идиоты", - написал в "Твиттере" пользователь под ником Thinking Indian.

"Ситуация, может, глупая, но они, предлагая провести такой эксперимент, ставят под угрозу жизни детей и животных", - сказала агентству Франс пресс представительница Федерации индийских организации по защите животных Видхи Матта.

Она также сказала, что ей неизвестно, проводил ли кто-либо подобный эксперимент.