Смерть 17-летнего парня в Хынчештах. Подробности

17-летнего парня нашли повешенным в комнате общежития одного из профтехучилищ в Хынчештах. Тело обнаружили однокурсники парня. Полиция расматривает версию самоубийства. Не исключено, что молодой человек решил покончить собой из-за несчастной любви.

Парня нашли повешенным в полдесятого вечера двое его однокурсников. О случившемся они рассказали преподавателю, сообщает Publika TV.

Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила в комнате на столе мобильный телефон с смс-перепиской. Последнее сообщение от возлюбленной пришло на телефон парня спустя девять минут после его смерти.

"Я очень переживаю за тебя, любимый. И не могу позволить тебе делать такие безумные вещи. Я тебя очень ценю. Люблю тебя", - написала девушка.

Преподаватели говорят, что погибший встречался со своей возлюбленной почти три месяца. Ребята вместе учились. По словам их однокурсников, влюблённые часто ссорилась, из-за чего парень ходил грустный.

Директор училища говорит, что ничего подозрительного в поведении парня не заметил.

"Ничего странного ни я, ни мои коллеги не заметили. Мы не могли даже представить, что такое может случиться. Он бы тихим и стеснительным. Учился нормально", - отметила директор профучилища Людмила Петрушан.

С однокурсниками и девушкой погибшего работают психологи. Расследование ведёт полиция Хынчешт.

"Основная версия случившегося - суицид. Полиция не обнаружила на теле парня следов насильственной смерти. Ведется следствие", - сказала пресс-секретарь ИП Хынчешт Татьяна Солоткая.

Погибшего парня воспитывал дядя. Мать мальчика после развода с его отцом уехала на заработки в Израиль. Ей уже сообщили о смерти сына.