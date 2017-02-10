17-летнего парня нашли повешенным в комнате общежития одного из профтехучилищ в Хынчештах. Тело обнаружили однокурсники парня. Полиция расматривает версию самоубийства. Не исключено, что молодой человек решил покончить собой из-за несчастной любви.
Парня нашли повешенным в полдесятого вечера двое его однокурсников. О случившемся они рассказали преподавателю, сообщает Publika TV.
Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила в комнате на столе мобильный телефон с смс-перепиской. Последнее сообщение от возлюбленной пришло на телефон парня спустя девять минут после его смерти.
"Я очень переживаю за тебя, любимый. И не могу позволить тебе делать такие безумные вещи. Я тебя очень ценю. Люблю тебя", - написала девушка.
Преподаватели говорят, что погибший встречался со своей возлюбленной почти три месяца. Ребята вместе учились. По словам их однокурсников, влюблённые часто ссорилась, из-за чего парень ходил грустный.
Директор училища говорит, что ничего подозрительного в поведении парня не заметил.
"Ничего странного ни я, ни мои коллеги не заметили. Мы не могли даже представить, что такое может случиться. Он бы тихим и стеснительным. Учился нормально", - отметила директор профучилища Людмила Петрушан.
С однокурсниками и девушкой погибшего работают психологи. Расследование ведёт полиция Хынчешт.
"Основная версия случившегося - суицид. Полиция не обнаружила на теле парня следов насильственной смерти. Ведется следствие", - сказала пресс-секретарь ИП Хынчешт Татьяна Солоткая.
Погибшего парня воспитывал дядя. Мать мальчика после развода с его отцом уехала на заработки в Израиль. Ей уже сообщили о смерти сына.
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