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В родном городе Гитлера разыскивают его двойника
// фото: AP Photo/ Kerstin Joensson, File
20:19, 11 Feb 2017
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Австрийская полиция разыскивает мужчину, который в образе Адольфа Гитлера прогуливается по Браунау-ам-Инн — родному городу немецкого диктатора. Об этом сообщает издание "Oberösterreichische Nachrichten".

Молодого человека в костюме времен Гитлера, с характерными усами и прической на боковой пробор несколько раз видели местные жители. По их оценкам, мужчине от 25 до 30 лет.

Очевидцы сообщают, что "двойник" фотографировался на фоне дома, в котором родился Гитлер, а также просматривал журналы о Второй мировой войне в книжном магазине, передает РИА Новости.

В баре, куда наведывается мужчина, он известен как "Харальд Гитлер". Австрийские правоохранители выясняют все детали этой ситуации и не исключают, что молодому человеку может грозить наказание.

"Прославлять личность Адольфа Гитлера на глазах у других – преступление", — прокомментировали в региональной прокуратуре.




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