Исполнитель теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов арестован решением районного суда в Стамбуле, сообщает в субботу агентство Anadolu.
Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова и направил дело в суд.
Машарипов подозревается в "попытке свержения конституционного строя", "участии в деятельности террористической организации", "преднамеренном убийстве более одного лица", передает РИА Новости.
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.
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ОВЕН
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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Би-би-си, Сеул