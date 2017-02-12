Полиция Дели нашла украденный сертификат Нобелевской премии

Сертификат получения Нобелевской премии мира, украденный из дома индийского правозащитника и нобелевского лауреата Кайлаша Сатьяртхи, найден, сообщает полиция Дели в "Твиттере".

Вернуть удалось также копию самой премии - такая вручается лауреатам на церемонии в Стокгольме - и еще ряд украденных из дома Сатьяртхи ценных вещей. Задержаны трое подозреваемых.

Кайлаш Сатьяртхи стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2014 году вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. Награда ему была присуждена за борьбу против похищений и эксплуатации детей в Индии, напоминает ВВС.

63-летний правозащитник является основателем организации Bachpan Bachao Andolan (движение "Спасем детство"), которая борется против рабства и нарушения прав детей. Организации удалось защитить и освободить от тяжелых условий труда несколько десятков тысяч детей.