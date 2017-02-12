Опасные игры в соцсетях: помощь понадобилась подростку из Приднестровья

Опасные игры в интернете становятся всё более распространёнными. В социальных сетях подростков их же сверстники провоцируют на отчаянные поступки, которые могут стоить им не только здоровья, но и жизни. За это участники получают очки, а если отказываются - подвергаются унижению и угрозам.

Подобные игры появились в российских социальных сетях, и в прошлом году по факту деятельности таких групп там начали уголовное расследование, напоминает Publika TV. Между тем, георафия опасный увлечений ширилась. Недавно помощь понадобилась подростку из Приднестровья.

"Даётся задание вырезать на руке кита, слово "кит", лезвием или ножом, одно задание за один день. Всего 50 заданий, нужно поклясться, что ты никому не скажешь об этом игре," - рассказал несовершеннолетний.

"За всем этим стоят люди, у которых множество фобий, поэтому они прибегают к агрессии. Подростки ни в коем случае не должны проходить такие тесты, чтобы стать частью определённой компании. Единственный путь - быть общительным и открытым. Ребенок должен уважать себя", - рассказала психолог Ирина Новак.