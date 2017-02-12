Украинские пограничники не пустили в страну молдаванина с георгиевскими ленточками

Украинские пограничники пункта пропуска "Мамалыга-авто" не пустили в страну гражданина Молдовы. Как сообщает служба Госпогранслужбы Украины, у него нашли "запрещенные предметы пропагандистского характера".

Как передает korrespondent.net, молдаванин вез 25 георгиевских ленточек в салоне автомобиля Dacia Logan. Кроме лент во время проверки пограничники обнаружили фонарь со встроенным электрошокером.

Мужчина пояснил пограничникам, что ленты ему подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформировали правоохранительные органы в Черновицкой области.

Мужчине запретили въезд в Украину на три года.