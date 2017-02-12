Новым президентом Германии избран Штайнмайер

Бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии.

Президента Германии выбирает Федеральное собрание, которое состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. За его кандидатуру проголосовал 931 человек, а всего голоса подали 1239 парламентариев.

Штайнмайер с самого начала считался главным кандидатом на пост президента. Действующий президент Йоахим Гаук ранее отказался выдвигаться на новый срок, объяснив это решение возрастом – сейчас ему 77 лет, передает РИА Новости.