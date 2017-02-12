В одесской высотке сорвался лифт с женщиной и ребенком

В Одесской многоэтажке оборвался трос лифта, в котором ехала женщина и ее 5-летняя дочь.

По словам одесситки, инцидент произошел вчера, 11 февраля. Падающую кабину остановили защитные механизмы и никто не пострадал, передает dumskaya.net.

"Днем я с ребенком пошла на улицу. Стали спускаться с 12 этажа на лифте, — рассказывает Ольга. — Проехав этажа три, в шахте что-то произошло, и лифт с грохотом полетел вниз. Сильно гремел, весь трясется, будто кабина бьется об стены шахты, свет моргал. Прижимаю ребенка к себе, но, что делать, не знаю. Уже практически внизу я поняла, что мы остановились. Лифт гудел и выл еще какое-то время, на кнопки не реагировал. Вахтер слышала, как мы падаем, она и вызвала аварийку. Нас вытащили примерно через полчаса. Потом мы узнали, что оторвался трос и шлейф, и что нам крупно повезло".

Сейчас лифт отключен, его обещают починить ко вторнику. По данным журналистов, в этом подъезде есть еще один лифт, который долгое время работает только на подъем. Кроме того, жильцы жалуются, что лифтам дома за 30 лет, ломаются они очень часто — бывает, что механиков вызывают несколько раз за день.