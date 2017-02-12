Американская рок-группа попала в ДТП в Польше

Автобус, в котором находились музыканты американской рок-группы The Dillinger Escape Plan, попал в ДТП в Польше, пострадали 13 человек.

Авария произошла утром в воскресенье у города Радомск, когда музыканты ехали в Краков, где вечером должны были дать концерт. По предварительным данным, в автобус сзади врезалась фура, из-за чего он съехал в кювет.

В автобусе находились 11 пассажиров и водитель, все их доставили в больницы Радомска и Ченстоховы, сообщает РИА Новости. Наибольшие повреждения получила фура, водителя из кабины извлекали спасатели, после чего его также госпитализировали. У обоих водителей взяли образцы крови для анализа на содержание алкоголя.