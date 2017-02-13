Триумфаторы премии БАФТА в Лондоне

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Демиена Шазелла назван лучшим фильмом года по версии Британской академии кино- и телевизионных искусств БАФТА.

Шазелл также получил статуэтку как лучший режиссер. Лучшей актрисой признана сыгравшая в "Ла-Ла Ленде" Эмма Стоун, передает BBC.

Премия за выдающийся британский фильм досталась драме Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк" о немолодом мужчине, живущем на пособие, который встречает мать-одиночку с похожими проблемами.

Получая награду, режиссер сказал: "Спасибо, члены Академии, за понимание того, что хочет сказать этот фильм: что правительство относится с неимоверной жестокостью к наиболее уязвимым людям, и это чудовищно. Эта жестокость простирается также и на тех детей-беженцев, которым мы обещали помочь, и это тоже чудовищно".

Премию за лучшую музыку получил мюзикл "Ла-Ла Ленд" и его композитор Джастин Гурвитц; лучший монтаж - "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge) Мела Гибсона; лучшим художником по костюмам признана Мадлен Фонтейн, работавшая над костюмами к фильму "Джеки" с Натали Портман в роли Джеки Кеннеди; приз за лучший грим получил фильм "Флоренс Фостер Дженкинс"; приз за лучшую звукооператорскую работу достался фильму "Прибытие".

Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис, лучшим фильмом на иностранном языке признана драма "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немеша; лучшим документальным фильмом - "Тринадцатый", об американской пенитенциарной системе. Лучшим адаптированным сценарием назван "Лев" Люка Дэвиса, лучшим оригинальный сценарием - "Манчестер у моря".

Приз за лучшую мужскую роль достался Кейси Аффлеку, сыгравшему в фильме "Манчестер у моря". Лучшим актером второго плана признан Дев Патель, получивший премию за роль в драме "Лев".

Церемония проходила в Альберт-холле, куда заблаговременно начали съезжаться именитые гости. Одним из первых прибыл ведущий-конферансье вечера, актер и писатель Стивен Фрай.

В этом году юбилейную, 70-ю церемонию вручения этой престижной награды посетили молодые члены королевской семьи - герцог и герцогиня Кембриджские.