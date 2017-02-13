По данным Центра общественного здоровья из-за высокого содержания нитратов в воде больше всего страдают дети и беременные женщины. Попадая в организм, нитраты превращаются в нитриты, которые, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемоглобин, неспособный переносить кислород, что приводит к кислородному голоданию.
Сотрудники Центра общественного здоровья призывают граждан потреблять кипячёную воду. Хранить её нужно в стеклянной или керамической посуде, не более суток. А вот оставлять воду в пластиковых бутылках не рекомендуется. По словам специалистов употреблять можно и снег. Его надо растопить, вскипятить полученную воду, а затем на 12 часов поместить её в морозильник, чтобы уничтожить нитраты.