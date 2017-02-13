Во многих молдавских селах вода в колодцах загрязнена нитратами

Вода в молдавских колодцах и родниках полна нитратов. Сложная ситуация в селах Чореску, Сынжера, Будешты и Бубуеч. В последнем из-за низкого качества колодезной воды ежегодно диагностируют рак более чем у 20 человек.

"Там расположена мусорная свалка, и после осадков качество воды сильно ухудшается. В 66 колодцах коммуны Бубуеч количество нитратов намного превышает норму. Если норма - 50 миллиграммов на литр, то в некоторых колодцах она составляет 500 миллиграммов", - заявила глава Центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.

По данным Центра общественного здоровья, только в прошлом году в Бубуеч зарегистрировали 83 случая заболевания раком. Это связано с тем, что вблизи коммуны находится мусорная свалка.

По данным Центра общественного здоровья из-за высокого содержания нитратов в воде больше всего страдают дети и беременные женщины. Попадая в организм, нитраты превращаются в нитриты, которые, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемоглобин, неспособный переносить кислород, что приводит к кислородному голоданию. Сотрудники Центра общественного здоровья призывают граждан потреблять кипячёную воду. Хранить её нужно в стеклянной или керамической посуде, не более суток. А вот оставлять воду в пластиковых бутылках не рекомендуется. По словам специалистов употреблять можно и снег. Его надо растопить, вскипятить полученную воду, а затем на 12 часов поместить её в морозильник, чтобы уничтожить нитраты.

По данным специалистов, в Молдове нет колодцев, где вода отвечала бы санитарно-химическим показателям. В Кишиневе около двух тысяч общественных колодцев.





