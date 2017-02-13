Спецкомиссия изучит, как составляется меню в столичных детских садах

Родители, недовольные качеством питания в детских садах столицы, подали жалобы в Управление здравоохранения муниципия Кишинев.

Глава управления Михаил Молдовану заявил на оперативном совещании в мэрии, что родители настаивают на том, чтобы была сделана оценка пяти комбинатов общественного питания, ответственных за питание в учебных заведениях столицы, передает IPN.



Ответственные лица из Управления образования утверждают, что на выделенные деньги, комбинаты общественного питания не могут обеспечить лучшее качество меню, а решением проблемы было бы увеличение финансовых норм. В пяти комбинатах общественного питания работают 110 человек, а из-за большого объема работы и низкой заработной платы текучесть персонала очень высокая. Зарплаты варьируют от 1500 леев и доходят до 3000 у заведующих производством.



Мэр Дорин Киртоакэ потребовал создать специальную комиссию, которая должна изучать, как составляется меню, и что именно входит в выделенную на одного ученика сумму в 10,20 леев. Комиссия должна проверить правовой статус комбинатов, который до сих пор остается неясным.