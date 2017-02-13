В Саратове вместо скорой к пенсионерке приехал катафалк

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал разобраться в инциденте, когда к 92-летней жительнице Саратова после вызова скорой помощи раньше врачей приехал катафалк, сообщила пресс-служба главы региона.

В конце января в Саратове в службу 112 обратился молодой человек, он хотел вызвать неотложку своей бабушке, которая почувствовала себя плохо.

"Я сообщил дежурному о возрасте своей бабушки и признаках, характеризующих состояние как прединсультное, так как она потеряла сознание и упала на пол. При этом я стал дожидаться "скорой". Реанимобиль ехал примерно час", — рассказал внук пожилой женщины местным СМИ.

Однако прежде чем к пенсионерке доехали медики, к дому приехал катафалк местного похоронного бюро. Также на телефон мужчины поступили звонки от неизвестных людей, которые осведомлялись о состоянии его бабушки, передает РИА Новости.

"Глава региона дал поручение заместителю председателя правительства области Ивану Кузьмину провести детальный анализ данного инцидента и в случае необходимости передать соответствующие материалы в правоохранительные органы", — уточняет пресс-служба главы региона.

Ранее областная прокуратура заявила, что начала проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. В ведомстве выясняют, каким образом личные данные граждан и информация о состоянии здоровья могли попасть к работникам похоронного агентства.