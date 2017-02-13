Воздействие никотина на зародыш и на младенца сразу после его рождения заметно повышает вероятность развития проблем со слухом и полной глухоты у ребенка, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Physiology: London.
"Мы не знаем, какие другие части уха затронуты негативным действием никотина, кроме самой "улитки" внутреннего уха. Необходимо больше исследований для оценки того, как длительное воздействие никотина влияет на развитие уха, и он вызывает повреждения на молекулярном уровне при развитии мозга и ушей зародыша. Курящим матерям, в свою очередь, необходимо проверять своих детей на дефекты слуха, если они у них есть трудности при учебе в школе", — заявила Урсула Кох из Свободного университета Берлина.
За последние пять лет ученые обнаружили множество негативных эффектов для здоровья младенца и зародыша, связанных с курением. Никотин и прочие компоненты табачного дыма меняют структуру белковой "упаковки" ДНК ребенка, делают его более склонными к аутизму, ожирению, астме и многим другим болезням. Вредным оказался не только сам табачный дым, но и даже его следы на одежде, мебели и других предметах среды, где живет ребенок, передает РИА Новости.
Кох и ее коллеги обнаружили еще один негативный эффект от курения, изучая то, как никотин воздействует на различные типы зародышевых стволовых клеток, извлеченных из эмбрионов мышей. Для проведения подобных опытов ученые кормили нескольких беременных мышей раствором с большим содержанием никотина, и после небольшого перерыва они повторно добавляли его в рацион мышей-матерей в то время, когда их детеныши еще питались молоком.
После этого ученые изучили структуру мозга и других органов у этих мышат и попытались найти то, чем они могли отличаться от аналогичных органов грызунов, чьи матери не употребляли никотин во время беременности или грудного вскармливания.
Как оказалось, самые выраженные изменения произошли в нейронах, находящихся внутри так называемой "улитки" – главного компонента внутреннего уха, где колебания барабанной перепонки преобразуются в сигналы, понятные мозгу. По словам Кох, нервные клетки, отвечающие за передачу сигналов из "улитки" в голове детенышей "курящих" мышей, гораздо хуже передавали их в другие отделы мозга, и делали это с гораздо меньшей точностью.
И то и другое, по всей видимости, ухудшало слух грызунов, хотя тяжесть этого ухудшения пока достаточно трудно оценить. Прочие эффекты, которые никотин оказывает на формирующуюся систему слуха в зародыше, Кох и ее команда планируют изучить в ближайшее время.
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