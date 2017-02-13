Борьбу с огнем ведут 2500 пожарных. Спасатели призвали жителей десятков расположенных в зоне риска населенных пунктов и ферм покинуть свои жилища. Сообщений о жертвах пока не поступало, передает Вести.ру.

По прогнозам метеорологов, постепенно жара начнет спадать, пожарные надеются воспользоваться этими благоприятными условиями, чтобы как можно быстрее справиться с огнем.