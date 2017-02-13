Россиянка на глазах детей кинула под колеса машины беременную кошку

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в отношении сотрудницы кинологической службы.

Следствием установлено, что стоявшая на обочине дороги женщина на глазах детей из хулиганских побуждений кинула под колеса проезжавшего мимо автомобиля беременную кошку. Это произошло еще 6 октября 2016 года, однако известно о происшествии стало только сейчас, сообщает Вести.ру.

Кошка получила не совместимые с жизнью травмы, и ее пришлось усыпить. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает управление СК РФ по Самарской области.

Кроме того, назначено проведение служебной проверки в управлении ГУ МВД России по Самарской области. Изданию "АиФ- Самара" сообщили о том, что если вина их сотрудника будет доказана в суде, то она будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.