Француз требует 45 миллионов у авторов приложения Uber, развалившего его брак

Неназванный французский бизнесмен требует 45 миллионов евро у авторов популярного такси-приложения Uber, ошибка в котором, по словам мужчины, развалила его брак. Из-за недоработок программистов супруга предпринимателя узнала, что тот ездит к любовнице. Обманутая жена немедленно подала на развод.

Житель Лазурного берега регулярно навещал любовницу. Все шло хорошо, пока француз не решил отправиться в гости к девушке на такси Uber, вызвав его с помощью смартфона жены.

Отмечается, что бизнесмен зашел в программу под собственным аккаунтом, а когда вызвал такси, вышел из приложения. Тем не менее, Uber продолжал выводить на экран информацию о передвижениях мужчины. Узнав о неверности супруга, его жена тут же подала на развод.

Бизнесмен, впрочем, решил обвинить во всем авторов приложения. Он подал в суд на разработчиков Uber, потребовав у них 45 миллионов евро в качестве компенсации. Авторы приложения признали, что в программе была ошибка, которую исправили в недавнем обновлении.

Суд по этому делу состоится в марте, передает Вести.ру.