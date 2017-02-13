Адель поделилась наградой с Бейонсе

Британская певица разломала полученную награду "Грэмми" за лучший альбом и отдала одну часть американской исполнительнице, назвав Бейонсе своим кумиром, а ее альбом "Лимонад" - монументальным.

На пресс-конференции по итогам состоявшейся 12 февраля в Лос-Анджелесе церемонии вручения премий “Грэмми” британская исполнительница заявила, что не может принять награду за лучший альбом. По словам Адель, именно альбом Бейонсе должен был получить эту награду. Адель призналась, что является давней фанаткой Бейонсе и сама голосовала за нее, передает Вести.ру.

По итогам мероприятия композиция Hello в исполнении Адель получила награды в категориях: "Песня года", "Запись года", а также “Лучшее выступление в стиле поп”. А ее пластинка "25", помимо альбома года, получила награду и в номинации "Лучший поп-альбом года".

Бейонсе, со своей стороны, довольствовалась всего двумя призами: "Лучшее музыкальное видео" за композицию Formation и ”Лучший современный альбом городской музыки” за альбом “Лимонад”.

Обе артистки также исполнили во время церемонии свои песни. При этом Бейонсе, которая ожидает двойню, появилась перед залом в полупрозрачном платье в образе индийской богини.