Apple лишит iPhone механических кнопок

Бюро патентов и торговых знаков США включило в свой реестр новую технологию Apple – смартфон, лишенный механических кнопок. Помимо отказа от традиционных клавиш, инженеры корпорации собираются использовать еще несколько передовых разработок.

Как известно, в iPhone 7 механическую клавишу Home заменил сенсорный аналог с механизмом обратной связи Taptic Engine. Весьма вероятно, что в одной из следующих модификаций устройства компания полностью откажется от механических клавиш на корпусе, сообщает macdigger.ru.

В патентной заявке Apple описывается технология производства деформируемого тактильного материала на основе квантового туннелирования для создания «умных» чехлов и других аксессуаров для iPhone. С ее помощью компания планирует разработать футляры с сенсорными областями, благодаря чему исчезнет необходимость в механических клавишах.

Инженеры Apple предлагают добавить по всей площади чехла несколько сенсорных областей, которые используются для включения и выключения, регулировки громкости и других задач. Сенсорная площадка может находиться внутри по всему периметру аксессуара.

Управлять функциями iPhone, благодаря квантовому туннельному материалу, можно будет при помощи нажатий на определенные области чехла. Чехол определяет изменения электрических свойств и передает управляющие команды непосредственно на смартфон.

Стоит отметить, что это далеко не первый патент, который демонстрирует намерение Apple отказаться от механических клавиш в iPhone. Ранее компания зарегистрировала патент на смартфон с сенсорными клавишами на боковых гранях.

На боковые грани iPhone разработчики планируют переместить виртуальные кнопки клавиши регулировки громкости, функцию разблокировки, клавиши для управления воспроизведением и другие. К примеру, в таких приложениях как калькулятор, на боковые грани могут переместиться кнопки, которые открывают дополнительную функциональность программ.

Такой подход позволит Apple сделать интерфейс мобильных приложений более гибким и избавит производителя от необходимости встраивать физические кнопки в будущие гаджеты.

В 2017 году Apple планирует выпустить iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-экраном. У него будут и другие уникальные особенности. Одной из них станет заоблачная цена.