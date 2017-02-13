Гарвардские ученые создали чип, восстанавливающий зрение

Ученые из Гарварда создали чип, стимулирующий зрительную зону коры головного мозга и создающий имитацию зрения без помощи глаз.

В данном случае роль глаз будут выполнять видеокамеры, сигнал с которых будет передаваться на микроскопический имплант, стимулирующий мозговую активность, сообщает hi-news.ru.

Микрочипы, вживлённые в мозг и помогающие людям с ограниченными возможностями вновь начать жить полноценной жизнью, уже довольно давно проходят испытания, позволяя, например, держать людям предметы парализованной рукой. Несмотря на то, что учёные далеко продвинулись в области создания таких мозговых имплантов, технология не лишена недостатков, ведь со временем чипы, имплантированные в мозг, перестают работать из-за того, что электроды обрастают тканями, которые уже не позволяют чипу взаимодействовать с мозгом на должном уровне.

Чтобы решить проблему, в Гарвардской медицинской школе решили вживить имплант в поверхность головного мозга — так он продолжит оставаться в рабочем состоянии. Для чистоты эксперимента второй контрольной группе приматов чип вживят внутрь мозга, а затем сравнят полученные результаты.