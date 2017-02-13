Район на район: во Владивостоке около 40 подростков подрались из-за девушки

Следователи Приморского края начали доследственную проверку по факту массовой драки, которая произошла возле магазина во Владивостоке. В потасовке участвовали до 40 несовершеннолетних. Поводом для драки, снятой на видео, стала ссора из-за девушки.

"Предварительно установлено, что 12 февраля 2017 года на улице Крыгина в городе Владивостоке на пустыре возле супермаркета "Самбери" произошла драка между подростками", - сообщает официальный краевого управления СК РФ. В рукопашной сошлись 40 человек в возрасте 15-17 лет. На лицах подростков были надеты медицинские маски.

"В ходе драки каких-либо предметов в качестве оружия не использовалось, в связи с чем серьезно никто не пострадал", - пояснили в следственном ведомстве.

Драке предшествовала ссора двух подростков из-за девушки, "вследствие чего они и решили выяснить отношения с привлечением своих друзей и знакомых", передает newsru.com.

По данным прессы, в драке, начавшейся около 17:00, участвовали молодежные группировки из двух районов города. Местом побоища "район на район" стал овраг. "Они там избивали парня, зрелище было ужасное. Били ногами по голове, человек двадцать на одного. Остальные стояли неподалеку. Кричали какие-то фразы хором", - рассказал очевидец.

По его словам, приехавшие по вызову полицейские "ничего толком не делали". "Один сотрудник привел того парня, которого пинали, его увезли", - заключил очевидец.

"Мы зафиксировали факт драки, - говорит руководитель пресс-службы городского управления МВД Наталья Фурманчук. - Нам поступило сообщение из больницы о пострадавшем в драке, однако заявления от него пока не поступало. Наши сотрудники пока проверяют информацию, устанавливают детали происшествия".