В понедельник, 13 февраля, во французских Альпах под лавину попала группа лыжников и их проводник.
По меньшей мере, пятеро из людей погибли. Всего лавина унесла восемь или девять человек, сообщает nv.ua.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте Тинь, на высоте около 2100 м. Попавшие под лавину лыжники находились за пределами официальной трассы.
Власти направили в район происшествия вертолет и группу спасателей на лыжах. Поиск и эвакуация пострадавших усложняется погодными условиями в районе катастрофы.
Комментарии
- Из-за угрозы взрыва в Гонконге эвакуировали Диснейленд
- В Киеве возле ресторана взорвалась граната
- Более 300 кг гашиша изъяли на границе Белоруссии с Польшей
- В Китае грузовик врезался в школьников
- Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении на третий срок
- Боевики ИГ продолжают разрушать памятники сирийской Пальмиры
- Опубликованы кадры с разрушающейся плотины в Калифорнии. ВИДЕО
- Премию World Press Photo дали за фотографию убийства российского посла в Турции
- Разрушение самой высокой дамбы в США угрожает людям
- Названы средние зарплаты в Евросоюзе
- Из-за угрозы взрыва в Гонконге эвакуировали Диснейленд
- В Киеве возле ресторана взорвалась граната
- На тюменского школьника завели дело за записи в соцсети с оскорблениями "представителей власти"
- Пожар уничтожил британскую церковь 19-го века. ФОТО
- Летом в Кишиневе возобновят демонтаж рекламных панно
- Названы средние зарплаты в Евросоюзе
- В одесской высотке сорвался лифт с женщиной и ребенком
- Опасные игры в соцсетях: помощь понадобилась подростку из Приднестровья
- Швейцарцы на референдуме одобрили упрощенное получение гражданства
- Новым президентом Германии избран Штайнмайер
- Бывший кандидат в депутаты от "Нашей партии" пойман пьяным за рулем
- Смерть 17-летнего парня в Хынчештах. Подробности
- Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
- Разгневанная толпа выкрала детоубийцу из участка, чтобы сжечь ее в костре
- Подробности трагедии семьи из Оргеевского района
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул