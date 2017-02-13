В Альпах лавина накрыла лыжников, есть погибшие

В понедельник, 13 февраля, во французских Альпах под лавину попала группа лыжников и их проводник.

По меньшей мере, пятеро из людей погибли. Всего лавина унесла восемь или девять человек, сообщает nv.ua.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Тинь, на высоте около 2100 м. Попавшие под лавину лыжники находились за пределами официальной трассы.

Власти направили в район происшествия вертолет и группу спасателей на лыжах. Поиск и эвакуация пострадавших усложняется погодными условиями в районе катастрофы.