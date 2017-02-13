Боевики ИГ продолжают разрушать памятники сирийской Пальмиры

Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" намерены максимально разрушить остающиеся памятники сирийской Пальмиры перед отступлением, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.

Как отмечается в сообщении ведомства, российские беспилотники зафиксировали активизацию движения грузовиков ИГ в районе древнего города.

"Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", - говорится в сообщении.

Сегодня на официальном портале минобороны РФ в YouTube появились видео, на котором зафиксированы разрушения древних памятников Пальмиры. "На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван просцениум - центральная часть древнего римского театра - и колонны тетрапилона - прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры", - поясняют в министерстве.

До того как боевиков ИГ в марте прошлого года выбили из Пальмиры, они удерживали город в течение 10 месяцев, разрушив многие памятники древности, напоминает ВВС. В декабре прошлого года джихадисты снова заняли Пальмиру, отбросив силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, которого поддерживает российская военная операция.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.