Подпольную нарколабораторию нашли в Молдове

Подпольный цех по изготовлению амфетамина раскрыли Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и Национальный следственный инспекторат. Наркотики несколько лет изготавливали и продавали на севере Молдовы.

Как установила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью в ходе следствия, что в группировку входят по меньшей мере семь человек. Преступный бизнес они наладили около трех лет назад. При обысках у них нашли среди прочего пистолет и боеприпасы.

Часть участников группировки их закупали сырье и оборудование в Кишиневе, другие занимались изготовлением, остальные искали точки сбыта. Продавали амфетамин чаще всего в Сорокском и Дрокиевском районах. Где преступники закупали сырье, выясняется.

Также следователи устанавливают оборот незаконной торговли. За грамм амфетамина дельцы просили 700 леев.

Обвиняемым от 20 до 35 лет. За изготовление и распространение наркотиков им грозит до 15 лет лишения свободы тюрьмы.