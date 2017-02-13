Киевлянка сбросила трехлетнего сына с седьмого этажа и прыгнула следом

Полиция Украины выясняет обстоятельства самоубийства жительницы столицы, которая выпрыгнула из окна многоэтажки. Перед этим женщина сбросила с большой высоты своего малолетнего ребенка. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в воскресенье около 7:00 в Дарницком районе Киева. В правоохранительные органы сообщили, что из окна квартиры на седьмом этаже выпали женщина и маленький ребенок.

"На место сразу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи. Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама", - говорится в пресс-релизе.

Молодая мать скончалась на месте, а мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Личность погибшей установлена. Ею оказалась местная жительница 1986 года рождения. Чтобы попасть в ее квартиру, запертую изнутри, полицейским пришлось ломать дверь, передает newsru.com.

Уголовное дело возбуждено по ст. 115 ("Убийство") УК Украины. Полиция опрашивает соседей, свидетелей и очевидцев.