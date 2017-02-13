В Киеве подписано соглашение о сотрудничестве Молдовы и Украины на 2017 год

Премьер-министр Молдовы Павел Филип и его украинский коллега Владимир Гройсман подписали сегодня дорожную карту относительно программы сотрудничества между двумя странами на 2017 год.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Павел Филип отметил, что на встрече стороны обсудили эволюцию молдавско-украинских отношений и возможности активизации двустороннего партнерства.

«Мы обсудили несколько актуальных вопросов для обеих стран, в том числе: усиление торгово-экономических отношений, защита экосистемы реки Днестр, а также общий подход в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта. Спасибо украинской стороне за участие в переговорном процессе формата «5 + 2» по разрешению конфликта путем сохранения целостности и суверенитета Молдовы», - подчеркнул Павел Филип.

В свою очередь, украинский глава правительства отметил, что диалог между двумя официальными лицами был эффективным и конструктивным.

«Мы приложим все усилия для решения существующих проблем. Вместе с тем, мы установили план действий на 2017 год, в который включили темы, представляющие общий интерес, таких как: торговые отношения, дорожная инфраструктура, а также защита экосистемы реки Днестр. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать для достижения хороших результатов», - сказал Володимир Гройсман.

Также сегодня был подписан протокол, который предусматривает упрощение приграничного движения между Украиной и Молдовой, передает Молдпрес.