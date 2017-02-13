Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении на третий срок

Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов, заявил в понедельник председатель ЦИК страны.

Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркмении, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей, сообщают РИА Новости.

На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.

Выборы президента Туркмении состоялись в минувшее воскресенье. В соответствии с новой конституцией страны, принятой 14 сентября 2016 года, Бердымухамедов избран президентом на семь лет. Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока. На прошлых президентских выборах в 2012 году Бердымухамедов победил, набрав 97,14% голосов избирателей.

По закону, ЦИК Туркмении должен не позднее, чем на седьмой день после выборов, подвести окончательные итоги выборов и огласить их.

Бердымухамедову 59 года. Он дипломированный медик, имеет ученую степень доктора медицинских наук, доктора экономических наук, является академиком Академии наук Туркменистана. В октябре 2011 года ему было присвоено звание Герой Турк­менистана. В свободное время увлекается спортом и верховой ездой. Владеет русским и немецким языками. Женат, имеет сына и двух дочерей.