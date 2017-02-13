Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть

Некоторым людям сложнее снизить вес после его набора. Исследование показало, что лица, набравшие лишний вес и относящиеся к перфекционистам, практически не имеют шансов похудеть.

Причина в следующем: люди такого склада ставят перед собой слишком амбициозные цели, а также панически боятся провала.

Перфекционистам чрезвычайно трудно сидеть на диетах по сравнению с людьми, которые не ставят перед собой слишком глобальные задачи, и не переживают, если им не удается достичь желаемого результата в строго определенные сроки, передает meddaily.ru.