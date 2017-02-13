Мертвые дельфины-гринды начали взрываться на суше

Операция по спасению дельфинов-гринд, выбросившихся недавно на побережье в Новой Зеландии, не увенчалась успехом. Почти все животные снова возвращаются на мелководье, где умирают, а затем их тела из-за накопления газов взрываются.

В районе новозеландского мыса Фаруэлл развернулась экологическая катастрофа: на берег выбросилось более 400 гринд — представителей семейства китообразные отряда дельфиновые. 200 из этого числа к моменту их обнаружения были уже мертвы; остальных волонтеры попытались переместить в воду, напоминает nat-geo.ru.

Отправка гринд в море возможна только во время прилива, а в прочие периоды время за животными, найденными на мелководье живыми, ухаживают люди. Их поливают водой и при необходимости переворачивают: строение тела гринд таково, что они могут задохнуться, если окажутся на берегу в «неправильном» положении.

Приливы не принесли желаемого эффекта: десятки спасенных ранее дельфинов продолжают кружить у берега. Более того, экологи полагают, что умирающие посылают своим сородичам какие-то призывные сигналы. За несколько минувших дней к берегу подплыло еще несколько десятков особей, и теперь общее число дельфинов, с начала февраля выбравших деструктивную модель поведения, приблизилось к 700.

Люди изо всех сил пытаются этому помешать: так, заметив приближение примерно 80 гринд, волонтеры образовали живую цепь, не позволяя им присоединится к двум сотням дельфинов, кружащим в акватории. При этом живые гринды — как спасенные ранее, так и новоприбывшие — на мелковолье обречены на мучительную смерть: здесь им не хватает пищи и, кроме того, они уязвимы для атак акул: как минимум на одном из тел специалисты уже заметили укусы.

Еще одной проблемой является ликвидация тел погибших. Гринды — достаточно крупные животные: длина тела самцов может достигать 8,5 м, масса — до 3 800 кг. Для самок эти показатели на уровне 6 м и 1 800 кг. Специалисты не успевают убирать с берега гигантские останки, но в них при разложении накапливаются газы, и тела постоянно взрываются.

Вход на покрытый дельфинами пляж сейчас закрыт: здесь работают волонтеры. В ожидании спецтранспорта они вручную откачивают из туш газы. Решается также вопрос об установке забора, препятствующего выносу тел в море.