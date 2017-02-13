Неадекватный пилот вынудила пассажиров покинуть рейс

Пассажиры, планировавшие лететь из Остина в Сан-Франциско, были напуганы капитаном воздушного судна — перед полетом женщина произнесла речь, заставившую сомневаться в ее адекватности. Люди покинули лайнер, потребовав замены пилота.

Рейс 455 United Airlines по маршруту Остин - Сан-Франциско 11 февраля был выполнен с задержкой: авиакомпании пришлось искать пилота на замену. Женщина-капитан воздушного судна пришла на работу в состоянии нервного срыва. Она не переоделась в униформу; кроме того, она стала общаться с пассажирами на темы, никак не связанные с полетом.

По сообщениям очевидцев, пилот в резких выражениях высказала все, что она думает о последних президентских выборах; она также отпустила нетолерантный комментарий в адрес межрасовой пары, сидящей в первом классе. Пилот принесла извинения только за свое опоздание на рейс. Она объяснила это тем, что проходит сейчас через тяжелый развод. Однако пассажиры, по ее словам, могли ни о чем не волноваться: она «передаст бразды правления своему коллеге — второму пилоту, а он мужчина. Но если кому-то что-то не нравится, лайнер можно покинуть».

Пассажир Рэнди Рейсс одним из первых принял это предложение; к нему присоединилось еще около 20 людей. Стюардессы позволили им выйти — было очевидно, что оставаться в салоне смысла нет: с таким капитаном рейс выполнен быть не может.

На замену пилота ушло два часа, после этого пассажиры были доставлены в Сан-Франциско. В качестве извинений от авиакомпании людям были предложены легкие закуски и ваучеры, передает nat-geo.ru.