В Китае грузовик врезался в школьников

Грузовик, груженный черепицей, врезался в толпу людей возле школы в китайской провинции Аньхой, один ребенок погиб, более 10 человек получили ранения.

Инцидент произошел возле одной из школ в уезде Луцзян городского округа Хэфэй. Грузовик въехал в толпу пешеходов, а также сбил большое число электроскутеров, сообщают РИА Новости.

В результате случившегося погибла восьмилетняя девочка, четыре человека получили достаточно серьезные травмы, еще более 10 человек отделались более легкими ранениями. Пострадавшие были доставлены в больницу.