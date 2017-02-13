Журналист два месяца провел в британской тюрьме ради обличительного репортажа

Журналист «BBC» два месяца инкогнито проработал охранником в одной из крупнейших мужских тюрем Британии Аклингтон (графство Нортумберленд), снимая жизнь 1348 заключенных на скрытую камеру. Материал был опубликован на сайте телеканала.

На добытых репортером кадрах запечатлено множество нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Среди них — отсутствие сигнализации и охраны у нескольких входов и выходов из тюрьмы, дыра во внутренней стене, несколько подкопов под оградой, контрабанда и употребление наркотических веществ.

По словам журналиста, большинство надзирателей стараются не вмешиваться в жизнь заключенных и даже не пытаются остановить постоянно дерущихся и употребляющих спайсы уголовников. Он объяснил это тем, что сотрудники охраны боятся спровоцировать массовый бунт и предпочитают предоставлять осужденных самим себе — в случае экстренной ситуации полицейское подкрепление попросту не успеет прийти на помощь персоналу Аклингтона.

Репортер также отметил, что заключенные могут не только беспрепятственно передвигаться по территории тюрьмы, но и выходить за ее пределы. Однако за два месяца его работы никто не предпринял ни одной попытки побега — осужденные используют свою свободу, чтобы проносить наркотики на территорию учреждения, передает Лента.ру.

Сотрудник телеканала не раз встречал находящихся «под кайфом» заключенных, которые свободно разгуливали по коридорам тюрьмы. Он заметил, что многие отбывают срок за преступления, связанных с продажей и употреблением запрещенных веществ. По мнению журналиста, нахождение в мужской тюрьме отрицательно влияет на наркоманов и совсем не лечит, а, наоборот, усиливает зависимость.

После публикации репортажа Министерство юстиции Великобритании пообещало провести проверку в Аклингтоне.