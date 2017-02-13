Более 300 кг гашиша изъяли на границе Белоруссии с Польшей

Более 300 килограммов гашиша пытались провезти в Белоруссию из Польши в тайнике грузовика.

Об этом сообщил в понедельник Государственный таможенный комитет Белоруссии, пишут РИА Новости.

"Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз из-за границы около 308 килограммов гашиша. Грузовой автомобиль, в котором была обнаружена крупная партия наркотического средства, следовал из Польши на территорию ЕАЭС (Евразийского экономического союза) через пункт пропуска "Козловичи", — говорится в сообщени.

В документах, представленных к оформлению водителем транспортного средства, было указано, что в полуприцепе-рефрижераторе перемещаются лакокрасочные химические вещества.

"На основании системы управления рисками таможенниками принято решение направить транспортное средство на таможенный контроль с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная в результате сканограмма вызвала подозрение у таможенников на наличие в грузовом отсеке автомобиля тайника", — говорится в сообщении ведомства.

При дальнейшем таможенном досмотре с привлечением кинологической службы обнаружен тайник, доступ к которому стал возможен только после демонтажа стенки полуприцепа с применением специального оборудования. В тайнике обнаружено около 350 брикетов наркотического средства – гашиша, сообщили таможенники.

Брестская таможня возбудила уголовное дело по статье "незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов".