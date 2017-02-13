Летом в Кишиневе возобновят демонтаж рекламных панно

Мэрия Кишинева намерена летом возобновить демонтаж рекламных панно на улицах города.

О необходимости "проинформировать экономических агентов, у которых срок действия контракта истекает к лету, что он не будет продлен" заявил столичный градоначальник Дорин Киртоакэ на оперативном заседании мэрии, передает Инфотаг.

"Все управления мэрии, ответственные за данный вопрос, должны действовать сообща, чтобы не было проблем и незаконных действий", - подчеркнул он.