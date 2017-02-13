Пожар уничтожил британскую церковь 19-го века. ФОТО

В британском городе Солфорд в восточной части Манчестера загорелась "Церковь вознесения". Пожар произошёл, по предварительным данным, из-за утечки газа.

Церковь построили в 1870 году, но в ней продолжали принимать прихожан. Прибывшие пожарные бригады сообщили, что в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Достаточно быстро огонь распространился на всё здание, поэтому пожарные попросили жителей ближайших домов не открывать окна и не выходить на улицу. Пожар было видно практически из любой точки города, передает tjournal.ru.