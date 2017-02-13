На тюменского школьника завели дело за записи в соцсети с оскорблениями "представителей власти"

Следственный комитет по Тюменской области завёл уголовное дело на 16-летнего школьника за записи в сообществе во «ВКонтакте», возбуждающие ненависть к социальной группе «представители власти».

Как сообщается на сайте СК, дело завели по статье 282 часть 1 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности).

По данным СК, что школьник создал открытое сообщество во «ВКонтакте», в котором оставлял «оскорбительные и унизительные» записи в отношении «представителей власти». По решению суда записи признали «экстремистским материалом».

Затем следователи провели обыск у школьника дома, где обнаружили «атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты и листовки». В ведомстве заявили, что расследование по делу продолжается, однако не уточнили, был ли подросток задержан.

Статья 282 часть 1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок от двух до четырёх лет или лишение свободы от двух до пяти лет, передает tjournal.ru.