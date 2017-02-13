Из-за угрозы взрыва в Гонконге эвакуировали Диснейленд

Из гонконгского Диснейленда эвакуировали сто сотрудников из-за подозрительного предмета.

По данным издания, были эвакуированы сотрудники одного из офисных зданий, относящихся к парку, после того, как в здание доставили подозрительную посылку.

Полиции сообщили, что в посылке при просвечивании, предположительно, были обнаружены батарея и провода, пишет Корреспондент.net.

На место прибыли саперы. Перед этим служебная собака обследовала посылку и подтвердила, что в ней находятся опасные предметы.

Работа самого тематического парка в результате инцидента не нарушена. В настоящий момент продолжается расследование случившегося.