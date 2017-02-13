Внедрен новый способ оплаты виньетки

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры внедрило новый способ оплаты виньетки – онлайн.

Он призван сократить огромные очереди, которые образуются при пересечении границ, передает NOI.md.



Согласно регламенту, каждый иностранный гражданин на въезде в Республику Молдова должен иметь уже оплаченную виньетку. Предложенное МТДИ решение предусматривает, что при выезде из страны будет проверена оплата виньетки, а сбор денежных средств будет осуществляться без участия Таможенной службы.

Оплата виньетки может быть произведена в любом отделении Moldova-Agroindbank или онлайн через систему MPay.



Услуга оплаты онлайн будет доступна с 20 февраля на сайте vinieta.gov.md, где нужно будут заполнить формуляр данными об автомобиле и человеке, который будет за его рулем, но платежи могут быть сделаны по банковской карте. Если гражданин столкнется с трудностями при заполнении заявки, он может обратиться к сотрудникам банка, которые заполнят необходимый формуляр имени заявителя за плату в размере не менее 7 леев.

На Mpay иностранцы смогут проверить статус оплаты виньетки, вводя уникальный кодовый номер, который он получит после произведения оплаты.

В ГП «Государственное управление автомобильных дорог» была создана Служба управления виньеток, целью которой является мониторинг и координирование процесса сбора за виньетки и обеспечение должного управления совместно с другими учреждениями. Эта служба будет регулярно представлять статистические данные об этой деятельности.

В случае возникновения проблем с оплатой и получением виньетки, иностранные граждане могут позвонить по номеру телефона (022) 22 11 14 или открыть рубрику e-vinieta на странице asd.md, которая будет активна с 21 февраля.



До августа МТДИ намерено создать программное обеспечение для оплаты виньеток для мобильных телефонов.