В Кишиневе состоялся велопробег в честь Дня влюбленных

В канун Дня Святого Валентина в столице состоялся велопробег. Маршрут в 13 километров по столичным улицам был проложен таким образом, чтобы сформировать форму сердца.

Такое мероприятие проходит в Кишиневе уже пятый год подряд и энтузиасты этим ограничиваться не намерены.

Участники говорят, что на этом не остановятся.

"Идея мне понравилась, получила массу впечатлений. Это весьма необычный способ продвигать велоспорт. Обязательно буду участвовать и в следующем году".

"Я в этом заезде участвую во второй раз. Была и в прошлом году. Это интересно".

Организаторы предлагают влюбленным поездку на велосипеде-тандеме. Прокатится на нем можно до вечера 14 февраля.

«Это американский велосипед 1965 года выпуска. С десяти утра до четырех часов у Триумфальной арки будет дежурить кто-то из нас. Пары смогут покататься столько, сколько захотят», — заявил глава клуба велосипедистов-любителей Василий Фотеску