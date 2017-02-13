Главу Одесского суда поймали пьяного за рулем

В субботу в Одессе полиция остановила председателя Одесского окружного админсуда Олега Глуханчука, который был в состоянии алкогольного опьянения, на него был составлен протокол.

Вечером 11 февраля сотрудники полиции остановили автомобиль ToyotaTundra, которым управлял судья Олег Глуханчук. Полицейские заметили признаки алкогольного опьянения, однако Глуханчук отказался пройти тест на месте, сообщает 112.ua.

Кроме того, сообщается, что автомобиль, которым управлял глава Одесского окружного админсуда, принадлежит члену исполкома Одесского горсовета нынешнего созыва, коммерческому директору ООО "Портинвест Лоджистик" Николаю Шурде.

Шурда сидел на пассажирском сидении, у него также были замечены признаки алкогольного опьянения.

Глуханчук согласился пройти тест на содержание алкоголя только в медучреждении, результаты подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации издания, полиция составила административный протокол на Глуханчука за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На Шурду, которому принадлежало авто и который сидел на пассажирском сидении, был также составлен протокол за передачу технического средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что такой инцидент действительно происходил, однако отказался называть фамилии.

"Такой инцидент имел место. Мы не называем фамилии, потому что это персональные данные. Для нас неважно, кто был за рулем, если лица находились в состоянии алкогольного опьянения, то нам безразличен их статус. Человек совершил правонарушение, предусмотренное КоАП, о чем были составлены соответствующие протоколы по ст. 130 ч. 1", - сказал Тракало.

Статья предусматривает наложение штрафа на водителей в размере 600 необлагаемых налогом минимумов с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и на других лиц - наложение штрафа в размере 600 необлагаемых налогом минимумов. В 2017 году необлагаемый налогом минимум составляет 17 гривен, таким образом штраф составляет 10,2 тыс. гривен.