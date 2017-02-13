Президент Турции намерен создать зону безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях создать зону безопасности в Сирии.

Как заявил Эрдоган 13 февраля во время выступления в Бахрейне, зона безопасности могла бы включать территорию площадью минимум 4-5 тысяч квадратных километров, сообщает nv.ua.

Турецкий президент подчеркнул, что над этой зоной следует установить бесполетную зону.

Также Эрдоган рассказал о планах расширить военные операции турецкой армии на город Ракку и Манбидж после освобождения города Эль-Баба от боевиков террористической группировки Исламское государство.

По его словам, Турция не собирается сохранять свое военное присутствие на севере Сирии после освобождения этой территории от боевиков ИД и курдских бойцов, ведь это будет для его страны "большой роскошью".